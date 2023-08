Le manager Scooter Braun lâché par Ariana Grande et Demi Lovato

S’il s’est d’abord fait connaître de manière positive en découvrant Justin Bieber sur YouTube et en faisant du jeune chanteur une star internationale, Scooter Braun a par la suite été au coeur d’une âpre bataille entre Taylor Swift et Big Machine, ex-label de la chanteuse dont il avait fait l’acquisition. Les enregistrements originaux et les droits d’exploitation des six premiers disques de la star appartenant dès lors à Braun, la favorite des MTV Video Music Awards a choisi de tous les réenregistrer. Trois nouvelles versions sont déjà sorties: «Fearless», «Red» et «Speak Now», avec six titres inédits.