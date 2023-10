Selena Gomez a fait une gaffe avec Dua Lipa sur Instagram

Selena Gomez et Dua Lipa sont toujours potes. Il faut dire qu’en juin 2023, la planète people s’était mise à frémir quand l’Américaine de 31 ans avait cessé de suivre la Britannique de 28 ans sur Instagram, réseau social où Gomez est la personnalité féminine à avoir le plus d’abonnés avec 430 millions. On pensait alors qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre les deux stars. Plus de trois mois plus tard, celle qu’on peut voir dans la série à succès «Only Murders in the Building» a mis les choses au point.