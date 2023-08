États-Unis: Son chien mange son passeport, le mariage en Italie se présente mal

Quelques heures après leur retour de la mairie, Donato et sa bien-aimée ont dû brutalement descendre de leur petit nuage. Profitant de leur inattention, leur chienne Chickie s’en était sauvagement prise au passeport du futur marié, mâchant plusieurs pages du précieux document. Un fâcheux incident qui, bien évidemment, met en péril le voyage des deux tourtereaux. «J’étais dans tous mes états, pas vraiment dans mon état normal. Heureusement, Magda est restée calme et lucide», raconte Donato.

Pas fâchés contre leur chienne

La jeune femme a contacté les autorités de l’État, dans l’espoir qu’elles leur viennent en aide. «C’est vraiment un tourbillon», confie-t-elle. Selon lui, les instances se montrent compréhensives et font de leur mieux pour expédier à Donato un nouveau passeport dans les plus brefs délais. «Je suis un peu stressé», concède logiquement le futur marié. «Le pire qui puisse arriver, c’est que je doive prendre l’avion seule et qu’il me rejoigne ensuite. Je refuse d’imaginer un scénario encore plus mauvais», témoigne Magda.