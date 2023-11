Etats-Unis: SpaceX a le feu vert pour lancer sa fusée Starship vendredi

Starship est une fusée géante de 120 mètres de haut, composée de deux étages: l’étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et au-dessus le vaisseau Starship.

Nuage de poussière

Le décollage avait propulsé un nuage de poussière jusqu’à plusieurs kilomètres au nord-ouest du pas de tir, lui-même fortement endommagé. Des morceaux de béton avaient été catapultés sous la puissance des moteurs. L’échec avait entraîné l’ouverture d’une enquête environnementale et de sécurité par la FAA et plusieurs ONG de protection de l’environnement avaient annoncé leur intention de poursuivre SpaceX.

120 mètres de haut

«Nous craignons que ce deuxième lancement crée une fois de plus des dommages environnementaux importants», a déclaré à l’AFP Jared Margolis, avocat pour l’ONG Center for Biological Diversity. Starship est une fusée géante de 120 mètres de haut, composée de deux étages: l’étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et au-dessus le vaisseau Starship, qui donne par extension son nom à la fusée entière.