Steven Harwell, leader de Smash Mouth, est en fin de vie

Steven Harwell est en fin de vie. Il souffre d’insuffisance hépatique et on estime qu’il lui reste environ une semaine à vivre, a rapporté son manager à TMZ. La famille et les amis du chanteur de 56 ans, qui a lutté contre l’alcoolisme toute sa vie, se sont succédé pour lui faire leurs adieux au cours de ces dernières heures.