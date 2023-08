Taylor Swift a refusé de se produire à la mi-temps du Super Bowl

On ne peut pas parcourir les plus grandes scènes du monde et assurer le concert de la mi-temps du Super Bowl. Selon le site hitsdailydouble.com, Taylor Swift a refusé d’assurer le show de l’événement qui se déroulera le 11 février 2024 dans le Nevada. Il faut dire que la tournée de la chanteuse de 33 ans – qui passera par Zurich les 9 et 10 juillet 2024 – ne prendra fin qu’en novembre 2024 et que l’Américaine n’a pas besoin de publicité supplémentaire.