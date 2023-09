Timothée Chalamet et Kylie Jenner: et maintenant le bisou!

Deux jours après le show de Queen B, des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux. On y voit l’acteur de 27 ans et la femme d’affaires et influenceuse de 26 ans s’embrasser sur la bouche. Ils se tenaient également tendrement la main. La scène est donc sans équivoque: Kylie et Timothée, qui s’étaient rencontrés à un défilé Jean-Paul Gaultier début 2023, sont désormais ensemble.