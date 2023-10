Etats-Unis: Toujours sans «speaker», le Congrès s’enfonce dans la crise

C’est une situation complètement inédite: l’une des deux chambres du Congrès, censé être l’un des parlements les plus puissants au monde, n’a pas été capable de voter sur le moindre projet de loi depuis plus de deux semaines.

Qu’importe que le président Joe Biden s’apprête à demander lors d’un discours à 20h00 (02h00, heure suisse vendredi) des ressources considérables pour l’Ukraine, envahie par la Russie, et pour Israël, en guerre avec le Hamas. La Chambre est actuellement incapable d’accéder à cette requête. L’immense majorité des pouvoirs de cette institution ont été suspendus par la destitution historique de son chef Kevin McCarthy le 3 octobre, victime de divisions entre républicains modérés et trumpistes.

Renforcement temporaire

L’élu de l’Ohio Jim Jordan, membre de la frange la plus conservatrice du parti et très proche de Donald Trump, candidat désigné, a déjà échoué deux fois cette semaine à obtenir la majorité pour accéder au perchoir. Face à cette difficulté, un scénario était envisagé de plus en plus sérieusement: renforcer temporairement les pouvoirs du «speaker» par intérim, Patrick McHenry.