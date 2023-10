Etats-Unis: Trump quitte son procès civil, son «spectacle terminé» 

Donald Trump le 4 octobre 2023 au tribunal de New York.

Son «spectacle est terminé»: Donald Trump a quitté mercredi son procès civil pour fraudes sur la valeur de ses actifs immobiliers, s’attirant les railleries de la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, qui a assuré qu’elle ne se laisserait pas intimider par l’ancien président des États-Unis.

«M. Trump n’est plus là. Le spectacle de Donald Trump est terminé. Ce n’était rien d’autre qu’un coup politique, une opération de collecte de fonds», a lancé Letitia James, convaincue que la «justice l’emportera» à l’issue de ce procès qu’elle a déclenché en portant plainte.

L’ancien président américain, favori des sondages pour les futures primaires républicaines, était présent à toutes les audiences depuis lundi au palais de Justice de Manhattan, ne manquant pas une occasion de répéter devant les journalistes que Letitia James est «corrompue», «raciste», et participe à un complot fomenté par le camp Biden pour l’empêcher de revenir à la Maison-Blanche. Mais après avoir assisté aux débats mercredi matin, et après avoir déclaré aux journalistes qu’il était «coincé» à ce procès et ne pouvait pas faire campagne, il n’est pas réapparu aux audiences de l’après-midi.