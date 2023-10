Fasciné par l'affaire Gabby Petito, il tue sa compagne

Un père de famille de 29 ans a été inculpé, lundi, de meurtre au premier degré par un grand jury du comté de Winona (Minnesota). Adam Fravel avait été mis en examen en juin dernier pour meurtre au second degré, mais les charges retenues contre lui se sont récemment alourdies, écrit CBS News. S’il est reconnu coupable, l’Américain risque de finir ses jours derrière les barreaux. Il est accusé d’avoir tué Madeline Kingsbury, qui était sa compagne et la mère de ses deux enfants de 5 et 2 ans.