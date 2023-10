Le rappeur Tyga veut la garde du fils qu’il a eu avec Blac Chyna

Nouveau chapitre dans la bataille juridique qui oppose Tyga et Blac China quant à la garde de leur fils, King Cairo (11 ans). Le 13 octobre 2023, le rappeur de 33 ans a déposé auprès d’un tribunal de Los Angeles des documents dans lesquels il a demandé à être le tuteur principal de l’enfant. Selon E! News, celui qui a embrassé Avril Lavigne lors de la Fashion Week de Paris a précisé dans le texte que son ex aura des droits de visite pour passer du temps avec son fils tous les vendredis après l’école jusqu’au dimanche à 17 heures. Quant aux vacances, il est écrit que le calendrier devra être établi conformément «à l’accord mutuel des parties».

En apprenant la nouvelle, celle qui vend ses effets personnels pour joindre les deux bouts s’est dite «choquée». «Je l’ai toujours respecté en tant que père de King et je sais que nous l’aimons tous les deux énormément et que nous ne voulons rien d’autre que le meilleur pour lui», a ajouté l’Américaine de 35 ans.

Elle a ensuite assuré ne pas comprendre l’attitude du papa de son fils. «Je n’aurais jamais imaginé que Michael (ndlr: le vrai prénom de Tyga) voudrait m’aliéner ou m’éloigner de King et me pousser stratégiquement hors de sa vie», a-t-elle poursuivi. Et de conclure: «Je ne sais pas d’où tout cela vient. C’est très triste et ce n’est certainement pas ce qu’il y a de mieux pour King. Dans un monde parfait, Michael et moi serions des coparents compréhensifs et aimants, impliqués à parts égales dans la vie de notre fils.»