Etats-Unis: Un accord trouvé entre Stellantis et le syndicat automobile UAW

«Accord historique»

«Je félicite l’UAW et Stellantis d’être parvenus, après des négociations acharnées et de bonne foi, à un accord historique qui garantira aux travailleurs les salaires, les avantages sociaux, la dignité et le respect qu’ils méritent», a déclaré Joe Biden dans un communiqué. «Une fois de plus, nous avons réussi ce qui, il y a quelques semaines, nous paraissait impossible», s’est félicité de son côté le président de l’UAWM, estimant que «nous avons commencé à inverser la tendance dans la guerre contre la classe ouvrière américaine».