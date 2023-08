États-Unis: Un ado réalise la prise de sa vie, et ce n’était pas un poisson

Jim avait fait une croix sur ses 2000 dollars depuis belle lurette. «Franchement, j’ai ce portefeuille entre les mains, et j’ai toujours de la peine à le croire», s’émerveille-t-il. La probabilité de retrouver un portefeuille de la taille d’un jeu de cartes dans un lac de 110 kilomètres de long, 110 kilomètres de large et de 6 mètres de profondeur était effectivement très faible. L’agriculteur a fait le voyage jusqu’au Minnesota, où il a rencontré Connor et sa famille. L’homme a proposé une récompense financière à l’adolescent, mais celui-ci a refusé. Jim lui a tout de même offert une belle glacière, et un très joli compliment: «Je prendrais Connor comme petit-fils n’importe quand, et je me battrais pour lui n’importe quand», a-t-il assuré.