Etats-Unis: Un allié de Trump élu «speaker»

«Notre cher ami, Israël»

Le tout nouveau président républicain de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, Mike Johnson, a promis que le premier texte qu’il soumettrait serait sur Israël, en guerre contre le Hamas. «Le plus grand allié de notre pays au Moyen-Orient est attaqué. La première proposition de loi que je vais soumettre à cet hémicycle dans un petit moment sera en soutien à notre cher ami, Israël», a dit l’élu de Louisiane, un partisan de Donald Trump, dans un discours juste après le scrutin qui l’a porté au perchoir.

Joe Biden a, de son côté, exhorté le «speaker» à faire voter «rapidement» les projets d’aide à Israël et à l’Ukraine, en guerre respectivement avec le Hamas et la Russie. «Nous devons agir rapidement pour répondre à nos besoins de sécurité nationale et éviter un «shutdown» (la paralysie de l’Etat fédéral, NDLR) dans 22 jours», a déclaré le président américain dans un communiqué, en félicitant le nouvel élu.