Branle-bas de combat pour une diarrhée à bord d'un avion

L’avion est donc retourné à la case de départ, et les passagers et membres d’équipage ont pu redécoller avec huit heures de retard, rapporte le «New York Post». On ignore si le malheureux voyageur, dont l’identité n’a pas été révélée, faisait partie du deuxième voyage vers l’Espagne. Delta a confirmé qu’il y avait eu un «problème médical» lors du vol 194 et que l’avion avait été redirigé vers Atlanta pour être nettoyé de fond en comble. La compagnie aérienne n’a toutefois pas précisé la nature du souci de santé.