Etats-Unis: Un élu trumpiste veut destituer le chef républicain au Congrès

Getty Images via AFP

Très proche de Donald Trump, Matt Gaetz accuse Kevin McCarthy d’avoir notamment conclu un «accord secret» avec le président Joe Biden sur une possible enveloppe pour l’Ukraine, au milieu de tractations budgétaires. Or l’aile droite du Parti républicain s’oppose vivement au déblocage de fonds supplémentaires pour Kiev, estimant que cet argent devrait plutôt servir à lutter contre la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.