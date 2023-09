Etats-Unis: Un fugitif armé maintient en échec la police

Getty Images via AFP

Danelo Cavalcante, 34 ans, a été condamné mi-août aux Etats-Unis à la prison à vie pour avoir poignardé à mort son ancienne petite amie, sous les yeux de l’enfant de la victime, lors d’une dispute en avril 2021. Le Brésilien a réussi à s’évader de la prison du comté de Chester, en Pennsylvanie. Depuis près de deux semaines, il est la cible d’une vaste chasse à l’homme menée par des centaines d’agents des forces de l’ordre équipés d’hélicoptères, de drones et de chiens de recherche. Cette traque est devenue embarrassante pour la police américaine, qui l’a repéré plusieurs fois sans pouvoir l’arrêter.

Changement apparence

Mardi, la police de l’État de Pennsylvanie a expliqué qu’elle poursuivait le fugitif à South Coventry, dans le comté de Chester, à 50 kilomètres au nord-ouest de Philadelphie. «Cavalcante est armé. Les habitants de la région sont priés de continuer à verrouiller toutes les portes et fenêtres extérieures, de sécuriser les véhicules et de rester à l’intérieur», a-t-elle indiqué dans un message publié sur Facebook. La police a demandé aux habitants de vérifier leurs caméras de surveillance et de la contacter s’ils voyaient quoi que ce soit de suspect, tout en leur recommandant de ne pas approcher M. Cavalcante.