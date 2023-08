Etats-Unis: Un médecin de l’armée américaine inculpé pour agression sexuelle

Le major Michael Stockin, anesthésiologiste qui a rejoint l’armée en mai 2013 et est en poste dans l’État de Washington (nord-ouest), a été inculpé cette semaine, a précisé la lieutenant-colonel Jennifer Bocanegra. Les chefs d’inculpation incluent notamment «un contact sexuel non consenti» et des regards considérés comme déplacés, a-t-elle précisé.