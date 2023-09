Un policier américain arrête sa maîtresse et la fait interner sans raison

La police d’État de Pennsylvanie est secouée par un scandale sur fond de liaison extraconjugale ayant tourné au vinaigre. Ronald Davis, un officier de 37 ans, a été arrêté jeudi. Marié et père de famille, le trentenaire devrait être mis en examen pour strangulation, contrainte, séquestration, agression, mise en danger d’autrui par imprudence et «oppression». En clair, il est reproché au policier d’avoir abusé de son autorité pour procéder à l’arrestation brutale de son ex-maîtresse et la faire interner sans raison valable.

Selon le «New York Post» , Ronald Davis et Michelle ont vécu une liaison d’environ quatre mois, qui s’est mal terminée. Au lieu de simplement rompre avec la jeune femme, le policier a fait en sorte d’obtenir une autorisation pour la faire interner contre sa volonté. Il a présenté aux autorités des messages censés prouver que son ex-maîtresse était suicidaire, et son plan a fonctionné. Le 21 août, alors qu’il n’était pas en service, Davis s’est lancé à la recherche de Michelle, qu’il a localisée sur une aire de pique-nique dans une forêt de la région de Williamstown.

«Pourquoi tu me traites comme une criminelle?»

«Je vais m’en occuper moi-même», aurait-il lancé à son collègue, qui a filmé l’arrestation musclée de la jeune femme. Dans cette vidéo durant plus de 5 minutes, Michelle ne cesse de demander à son ex-amant pourquoi il essaie de l’interpeller. «Je n’ai rien fait du tout! Pourquoi tu me traites comme une criminelle?» l’entend-on répéter. «Tu es taré. Tu es complètement taré… et tu fais en sorte de me faire passer pour une cinglée», lui lance-t-elle, tout en étant brutalisée par le policier. Elle répète d’ailleurs plusieurs fois qu’elle a du mal à respirer. Après cette interpellation qui lui a valu de multiples blessures, la jeune femme a été internée contre sa volonté pendant cinq jours.