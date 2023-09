États-Unis: Un échantillon d’astéroïde devrait atterrir dimanche

C’est la première fois que la NASA rapporte un échantillon d’astéroïde sur Terre, et c’est a priori le plus gros jamais collecté: sept ans après son décollage, la mission Osiris-Rex doit livrer, dimanche, sa précieuse cargaison dans un désert de l’Utah, aux États-Unis. Grâce à l’analyse de cette matière récoltée en 2020, sur l’astéroïde Bennu, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation du système solaire et comment la Terre est devenue habitable.