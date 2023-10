Etats-Unis: Un répit accordé à Trump dans son procès civil pour fraudes

«Fraudes répétées»

Les audiences, sans jury mais en présence de Donald Trump, ont commencé lundi 2 octobre mais ont été précédées le 26 septembre d’une décision surprise en référé du juge Arthur Engoron concluant à des «fraudes répétées» du groupe Trump Organization et ordonnant le retrait de licences commerciales dans l’État de New York à Donald Trump et à deux de ses deux fils, Don Jr et Eric.