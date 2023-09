Meurtre de Tupac Shakur aux États-Unis: un suspect inculpé

Vingt-sept ans de mystère

«The Notorious BIG», six mois après

Le rappeur, à l’origine des tubes «California», «Changes», «Dear Mama» et «All Eyez On Me», a vendu 75 millions d’albums. Il était devenu une figure clé de la fameuse rivalité entre les scènes rap des côtes ouest et est des États-Unis.

Son meurtre avait été suivi, six mois plus tard, par celui de son rival de la côte est, Christopher «The Notorious BIG» Wallace. Beaucoup lient leurs morts à la rivalité entre leur label Death Row (basé à Los Angeles) et Bad Boy Entertainment (New York), mais des historiens de la musique affirment que cette opposition avait été amplifiée pour des raisons commerciales.