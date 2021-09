Accident ferroviaire : États-Unis: un train déraille et fait des «blessés» dans le Montana

D’après le coordinateur des Services de catastrophe et d’urgence du Montana a dit au New York Times qu’au moins deux personnes avaient trouvé la mort et que «bien plus de 50 personnes avaient été blessées».

Un train de la compagnie nationale Amtrak (illustration). AFP

Plusieurs personnes ont été blessées dans le déraillement d’un train samedi dans l’État américain du Montana, a annoncé la compagnie ferroviaire Amtrak.

«Amtrak travaille avec les autorités locales pour transporter les passagers blessés et évacuer en toute sécurité tous les autres passagers», a déclaré l’opérateur dans un communiqué, ajoutant qu’environ 147 passagers et 13 membres d’équipage étaient à bord. Les médias locaux ont fait état de plusieurs décès dans l’accident.

Cinq des wagons du train ont déraillé vers 16 h 00 locales près de Joplin, dans le nord du Montana, selon le communiqué.

Des images vidéo publiées sur les réseaux sociaux et diffusées par les médias locaux montraient des personnes attendant près des voies, des bagages éparpillés à côté d’elles, regardant des wagons dont au moins un renversé sur le côté.

