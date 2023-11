Etats-Unis: Un troisième débat tendu entre républicains

Getty Images via AFP

Nikki Haley, Ron DeSantis et Vivek Ramaswamy débattent à Miami le 8 novembre 2023.

La guerre entre Israël et le Hamas, l’économie, les retraites… Cinq candidats républicains à la présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés mercredi lors d’un nouveau débat télévisé tendu, réservant toutefois des piques acides à Donald Trump, grand favori des primaires et grand absent de la soirée.

«Quiconque va passer la prochaine année et demie à essayer d’éviter la prison et les tribunaux ne peut pas diriger ce parti ou ce pays», a lancé l’ex-gouverneur du New Jersey Chris Christie, à propos de l’ancien président, cerné par les enquêtes.