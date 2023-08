États-Unis : Un violeur s’évade en jet-ski, il est coincé un an plus tard

Samuel Hartman a été condamné à la perpétuité en 2013. Département des Corrections de l’Arkansas

Samuel Hartman est de retour à la case prison, après un an de cavale. Condamné en 2013 à la perpétuité pour le viol de sa belle-fille de 14 ans, l’homme de 39 ans a été arrêté à Lewisburg (Virginie-Occidentale). Sa femme Misty, sa mère Linda White et le petit ami de celle-ci, Rodney Trent, ont également été interpellés, selon un communiqué des U.S. Marshals publié mardi. Le 12 août 2022, Samuel Hartman était en train d’effectuer un travail au centre de détention de l’Arkansas de l’Est quand un véhicule s’est approché des détenus.

Deux femmes – identifiées comme étant l’épouse et la mère de Hartman – sont sorties du pick-up et ont ouvert le feu sur les gardiens, pendant que le prisonnier se précipitait vers le véhicule. S’est ensuivie une course-poursuite jusqu’au fleuve Mississippi, où les fuyards, qui avaient prévu leur coup, ont sauté sur des jet-skis. Après un an d’investigations, les enquêteurs ont pu établir que Samuel Hartman avait des liens avec la Virginie-Occidentale. Avec l’aide des autorités de cet État, les trois personnes et leur complice ont pu être localisées et interpellées mardi après-midi dans un motel.

«L’annonce d’aujourd’hui est l’aboutissement d’une année de travail exceptionnel et dévoué de nos héroïques agents des forces de l’ordre. Maintenant qu’ils ont traduit ce dangereux fugitif en justice, tous les habitants de l’Arkansas peuvent dormir plus tranquillement la nuit», a jubilé Sarah Sanders, gouverneure de l’Arkansas et ancienne porte-parole de la Maison-Blanche sous l’ère Donald Trump.