Etats-Unis: Une Américaine a un bébé dans chacun de ses deux utérus

«On était époustouflés! Durant cette première échographie, on a BEAUCOUP rigolé», a-t-elle écrit sur Instagram. «Le plus probable est qu’elle ait ovulé séparément et qu’un ovule soit descendu dans chaque trompe de Fallope», a expliqué sur la chaîne ABC Shweta Patel, la gynécologue-obstétricienne qui traite Kelsey Hatcher au Centre des mères et des enfants de l’Université de l’Alabama à Birmingham.