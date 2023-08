États-Unis: Une étrange créature sème le trouble dans le voisinage

Tina Kahlig était en train de vaquer à ses occupations chez elle à Hill Country Village (Texas) quand son regard a été attiré vers son jardin. «Il y avait un animal juste là, et je me suis demandé ce que c’était», raconte-t-elle. L’habitante a pu prendre quelques photos de l’étrange créature, qui semblait savourer des baies tombées dans l’herbe, avant qu’elle ne disparaisse dans la végétation. Tina a ensuite fait appel aux réseaux sociaux dans l’espoir d’identifier l’animal, sans se douter qu’elle posait là une sacrée colle aux internautes.

«Créature inhabituelle dans mon jardin! Qu’est-ce que c’est?» a-t-elle demandé sur Nextdoor, une application orientée sur le voisinage. Une centaine d’habitants du coin ont tenté de répondre à cette question, avec plus ou moins de sérieux. «Certains pensent qu’il s’agit d’un croisement entre un coyote et un chien», explique Tina. D’autres, moins terre à terre, ont évoqué un chupacabra, une créature fantastique se nourrissant en suçant le sang des animaux de ferme.

Quelques résidents ont par ailleurs cité la légende locale, qui raconte qu’un vieux puma rôde dans les environs. Or, aucune preuve visuelle n’a jamais confirmé cette histoire, écrit le Huffington Post. La mystérieuse rencontre entre Tina et l’animal intrigue même les experts, qui ont bien du mal à mettre un nom sur cette bête. Responsable des mammifères au zoo de San Antonio, Rachel Malstaff dit hésiter entre un chien et un coyote. Un doute que partagent plusieurs vétérinaires interrogés par les médias locaux. Selon eux, l’animal non identifié pourrait bien souffrir d’un problème de peau.