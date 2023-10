Une fillette tuée par son propre ballon d’anniversaire

La vie de Channa Kelly a basculé le 1er octobre, quelques jours après le septième anniversaire de sa fille Alexandra. Pour égayer la fête organisée le 24 septembre, l’Américaine domiciliée dans le Tennessee avait acheté plusieurs ballons en latex et un grand ballon multicolore en forme de 7, gonflé à l’hélium. Sur Facebook , Channa raconte qu’une semaine après la fête, elle et sa fille se sont amusées à faire éclater les ballons en latex. La fillette a ensuite demandé à sa maman si elle pouvait en faire de même avec le gros ballon en forme de 7. Channa lui a donné son feu vert et s’est rendue dans sa chambre, où elle s’est brièvement assoupie.

Des policiers, puis des pompiers et des ambulanciers ont vainement tenté de sauver la petite fille. On ignore encore si la fillette est décédée de suffocation ou d’une intoxication à l’hélium. «Tout mon monde s’est effondré autour de moi», confie Channa, qui a perdu sa fille unique. Dans son désespoir, l’Américaine espère que cet épouvantable drame permettra à d’autres parents d’éviter des drames similaires. «Je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre connaisse la douleur et la dévastation qu’entraîne la perte d’un enfant», écrit-elle. «Alexandra faisait sourire tout le monde. Elle a apporté tant de joie et de rire dans ma vie», peut-on encore lire dans ce post poignant.