Une nouvelle plainte déposée à l’encontre de la chanteuse Lizzo

En août 2023, trois anciennes danseuses de Lizzo ont porté plainte à Los Angeles, arguant que la chanteuse les avait harcelées sexuellement. Les avocats des plaignantes ont indiqué par ailleurs qu’ils examinaient les témoignages de six anciens collaborateurs, qui avaient participé à une tournée ou travaillé pour l’émission «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls» et qui décrivaient un «environnement de travail empreint de connotations à caractère sexuel». L’artiste américaine avait nié les accusations. Cependant, selon la plainte de son ancienne styliste, déposée le 20 septembre 2023, les faits sont avérés.