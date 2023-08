New Jersey: une école vire une prof car enceinte mais célibataire

Une école catholique était dans son droit légal de licencier une enseignante enceinte célibataire qui ne s'était pas «abstenue de relations sexuelles avant le mariage» comme condition de son travail, a statué le plus haut tribunal du New Jersey, selon plusieurs médias.

Victoria Crisitello a été embauchée par l'école St. Theresa à Kenilworth, en 2011 en tant que soignante pour tout-petits avant d'être également affectée à l'enseignement de l'art un an plus tard. L'école a demandé à Crisitello en 2014 si elle aimerait enseigner l'art à plein temps. Crisitello, qui était célibataire à l'époque, a déclaré qu'elle aurait besoin d'une augmentation, expliquant qu'elle était enceinte et qu'enseigner à temps plein serait plus éprouvant.