Une sinistre idée en tête, il tue sa femme lors d'un safari

Bianca et Larry Rudolph étaient mariés depuis 34 ans.

Dentiste de profession, Larry Rudolph avait fait fortune en Pennsylvanie. Il était marié depuis 34 ans avec Bianca, mais avait une liaison de longue date avec une certaine Lori Milliron. Amateur de chasse de gros gibier, l’Américain a emmené son épouse en Zambie pour un safari, avec une sinistre idée derrière la tête. Selon le procureur, le dentiste comptait assassiner Bianca dans le but de toucher son assurance vie et de commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. Au dernier matin de ce voyage, la malheureuse a été tuée d’une balle en plein cœur.

Un accident en pliant bagage

Selon le procureur, le dentiste a tiré sur sa victime et a ensuite replacé le fusil de chasse dans son étui. Le but? Faire croire à un accident. Le dentiste affirme en effet que Bianca s’est accidentellement tiré dessus en préparant ses bagages à la hâte. L’accusation, elle, a rétorqué que la victime n’avait pas pu s’infliger elle-même cette blessure. Lors du procès, les avocats de Larry Rudolph ont vainement tenté de démonter le mobile présumé de l’accusé. Ils ont assuré que leur client n’avait aucune raison de tuer sa femme, car ils pratiquaient le mariage libre. De plus, le dentiste n’avait pas besoin de l’argent de son épouse, ont-ils ajouté.