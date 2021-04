Bordeaux (F) : Etchebest devra verser 20’000 euros à son voisin

Le chef a été condamné par un tribunal dans une affaire qui l’opposait à un homme refusant son projet de restaurant à côté de chez lui.

Philippe Etchebest a été condamné pour le préjudice moral qu’il avait fait subir à son voisin à 20’000 euros de dommages et intérêts, a appris l’édition française de « 20 minutes ».

Le chef, 54 ans, demandait à cet opposant à son projet de restaurant dans un immeuble de Bordeaux 369’000 euros pour recours abusif, un peu plus de 1,7 million d’euros «s’il persistait à faire obstacle à son programme immobilier», ainsi que 80’000 euros pour atteinte à l’image. Le tribunal a jugé que les réclamations du juré de «Top Chef» avaient pour but de faire pression contre son voisin et l’a débouté, avant de le condamner.