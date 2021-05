People : Etchebest se met en scène pour la Sécurité routière

Le célèbre chef étoilé a accepté de tourner dans un clip qui dénonce les dangers de l’alcool au volant, alors que les terrasses rouvrent ce mercredi en France.

Avec sa gouaille habituelle, Philippe Etchebest s’adresse au motard, qui se rassoit aussitôt: «Tu as profité des retrouvailles avec tes amis, et tu as bien fait. Mais ce soir, tu ne vas pas prendre ta moto. C’est clair?» Le chef étoilé rappelle ensuite l’importance de ne pas conduire lorsqu’on a trop bu.

Les «mesures floues» du gouvernement

«Après cette période difficile, on a tous besoin de convivialité, et c’est bien normal, souligne-t-il. Mais si on a trop bu, on ne prend pas la route ensuite. Si l’un de vos amis veut le faire, faites tout pour l’en empêcher. La vie vient juste de reprendre, ce serait bête de la perdre. Quand on tient à quelqu’un, on le retient». Pour rappel, en France, le taux d’alcool limite autorisé est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.