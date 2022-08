Êtes-vous assez téméraire pour faire du camping en hiver?

Le camping hivernal, c’est le top! Les campeurs suffisamment téméraires pour partir en camping durant les mois d’hiver sont toutefois rares. Et nous ne parlons pas ici d’aller hiverner quelque part dans les pays chauds du Sud, mais de vrai camping hivernal, dans la neige et le froid, en montagne. Certes, l’hiver est encore loin, mais si vous prévoyez de faire du camping en hiver pour la première fois, il convient de commencer les préparatifs dès maintenant.

Votre véhicule de camping est-il adapté aux conditions hivernales?

Avant de se lancer dans un baptême de camping hivernal, il convient de se pencher sur le sujet et de s’y prendre suffisamment à l’avance au niveau des préparatifs. Cela exige un certain équipement, surtout en ce qui concerne le camping-car ou la caravane, qui doit absolument être adapté(e) aux conditions hivernales. Plusieurs facteurs déterminent dans quelle mesure et pendant combien de temps un véhicule de camping peut supporter des conditions hivernales et des températures négatives tout en offrant chaleur et confort à l’intérieur. Il est bon de se renseigner au préalable sur l’altitude de l’emplacement du véhicule de camping, sur le degré d’enneigement sur place, sur les températures et sur l’isolation du véhicule.