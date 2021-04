Depuis quelques semaines, le spa du Zadún, un resort mexicain de la chaîne Ritz-Carlton, propose une offre familiale comprenant un cours de yoga pour grands et petits, pédicure et manucure pour les enfants pendant que les parents se font masser. Toujours au Mexique, le cinq-étoiles Las Alamandas a ouvert un créneau horaire où les enfants sont admis. Parmi les soins qui leur sont prodigués, il y a une courte séance de réflexologie et un massage antistress.

D’autres établissements de luxe du pays proposent désormais un massage où parents et enfants sont réunis dans une cabine sur le même principe que le massage en couple. Des prestations similaires ont été remarquées dans des hôtels de luxe à Hawaï et en Californie, indique le magazine américain «InStyle» qui a consacré un article à cette nouvelle tendance.

Distraire la marmaille

Dans leur immense majorité, les spas sont des espaces sélects réservés aux adultes qui viennent y goûtent calme et sérénité. Alors pourquoi troubler leur quiétude en introduisant dans les temples du zen des mouflets source potentielle de nuisances? À cause de la crise sanitaire. Les nomades digitaux ont bougé avec les leurs dans des lieux paradisiaques où ils télétravaillent. Ils appartiennent à la classe moyenne, voire aisée. Le phénomène a été observé en Amérique du Nord et en Europe. Loin de leur domicile, ces actifs doivent s’occuper eux-mêmes de leur progéniture sans l’assistance des grands-parents et des écoles qui ont fermé. C’est pour répondre à la demande d’activités pour tous que les centres de bien-être font, aujourd’hui, cette démarche inhabituelle. On se demandera toutefois si les parents pourront vraiment se détendre en présence de la marmaille et si elle n’importunera pas le reste de la clientèle.