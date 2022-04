Cyclisme: Ethan Hayter récidive à Echallens

L’étape a longtemps été le fait d’un quatuor, formé par l’Espagnol Diego Lopez Fuentes, le Letton Toms Skujinsy, le Belge Baptiste Planckaert et le Suisse Nils Brun, qui a porté haut les couleurs de l’équipe Swiss Cycling – et qui a obtenu le prix de combatif du jour. Partis très tôt dans cette étape en boucle, ils n’ont cependant pas réussi à prendre suffisamment d’avance. Ils ont été rejoints à 20 kilomètres du but, sous l’impulsion d’Ineos, qui préparait son coup en prévision du sprint victorieux de Hayter.