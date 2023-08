Dénonciations, punitions… : L’homosexualité dans le viseur de la capitale de l’Ethiopie 

Le Bureau de l’administration de la paix et de la sécurité d’Addis Abeba a commencé à «prendre des mesures correctives (...) contre les hôtels, restaurants, maisons d’hôtes et établissements de divertissement similaires qui violent la culture, les coutumes et les pratiques sociales, ainsi que les religions», a annoncé le service de communication de la municipalité dans un communiqué jeudi.