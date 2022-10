Afrique: Ethiopie: rebelles tigréens et gouvernement discutent à Pretoria

Afrique : Éthiopie: rebelles tigréens et gouvernement discutent à Pretoria

Rebelles du Tigré et gouvernement éthiopien ont entamé mardi des pourparlers visant à «trouver une solution pacifique et durable» au conflit qui ravage le nord du pays.

Le début de ces discussions très attendues, sous l’égide de l’Union africaine (UA), a été annoncé par la présidence sud-africaine. «Les pourparlers de paix organisés pour trouver une solution pacifique et durable au conflit dévastateur dans la région du Tigré ont commencé aujourd’hui 25 octobre et se termineront le 30 octobre», a déclaré le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya.

Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki, a salué dans un communiqué «l’engagement des parties en faveur de la paix et de la recherche d’une solution politique durable», et assuré les soutenir pour «faire taire les armes vers une Éthiopie unie, stable, pacifique et résiliente».