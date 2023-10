Seuls 3% des lycéens éthiopiens ont réussi l’examen d’entrée à l’université

Méthodes médiocres et manque d’outils pédagogiques

Selon le Dr Meseret Assefa, enseignant à la Faculté des sciences éducatives et comportementales de l’Université d’Addis Abeba, ce faible score s’explique notamment «par un manque d’outils pédagogiques et des méthodes médiocres d’apprentissage et d’enseignement».