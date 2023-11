Ethique: La Cour suprême américaine adopte un code de conduite

Les neuf juges nommés à vie par le président en place – actuellement six conservateurs et trois progressistes – étaient jusqu’à présent les seuls magistrats fédéraux non soumis à un code de conduite explicite. Dans un communiqué en première page de ce document, les neuf juges, tous signataires du texte, affirment que «pour la plupart ces règles et principes ne sont pas nouveaux».