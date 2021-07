Vaud - Étiqueter les élèves conducteurs pour limiter les accidents de la route

Pour signaler qu’un conducteur est en formation, il y a lieu de fixer à l’arrière du véhicule un «L» blanc sur un fond bleu. Si cet étiquetage a été instauré en Suisse en 1962, pour Patrick Monbaron, moniteur d’auto-école, ce signal n’est «pas suffisant». «Je me bats pour que les automobilistes comprennent qu’il faut arrêter de coller les élèves conducteurs sur la route. C’est une source de stress pour ces derniers, et en stressant, ils n’apprennent rien. Sans compter qu’on me fait deux à trois coffres par année!» confie celui qui déplore le non-respect de la distance de sécurité.

Trois couleurs, trois niveaux

Pour limiter les accidents, celui qui exerce dans l’Ouest lausannois a imaginé un «toblerone» lumineux à LED indiquant le niveau des élèves sur la base de trois couleurs: rouge, orange et vert, soit respectivement le niveau débutant, intermédiaire et avancé. Breveté il y a un an, son concept n’a pas encore été reconnu par les autorités. Mais depuis trois semaines que le Vaudois l’a fixé sur son toit de son véhicule, il voit la différence: «Quand on sort avec le «L» rouge, il y a deux fois la distance requise entre l’automobiliste et notre voiture. Les gens sont beaucoup plus tolérants et font plus attention», note celui qui accompagne entre 10 et 15 élèves. Patrick Monbaron confie même avoir déjà croisé la police, sans pour autant qu’elle lui demande d’enlever son attirail.