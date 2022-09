Football: Etoile Carouge a encore fait transpirer Saint-Gall

La ruse était brillante. Pendant 35 minutes, Oscar Correia et Usman Simbakoli ont réussi à faire croire à tous les Saint-Gallois qu’ils étaient à peine des footballeurs de 2e ligue. Chaque ballon paraissait savonneux sur les pieds du premier, tandis que le second surjouait dans des proportions qui maintenaient parfaitement l’illusion. La vigilance sur les deux attaquants d’Etoile Carouge a logiquement fini par baisser. Et c’est là, en toute fin de première mi-temps, que les deux hommes ont décidé de retirer le masque. Avant la pause, ils avaient chacun marqué une fois et fait passer Carouge devant (2-1). Brillant.