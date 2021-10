Football - Etoile Carouge réussit un immense exploit en éliminant Bâle

Sans complexe, Etoile Carouge a abordé ce huitième de finale en regardant le leader de Super League droit dans les yeux. Au lieu de se regrouper devant leur gardien, Damien Chappot, les Genevois ont opté pour une audace contrôlée. Ce sont d’ailleurs eux qui frappaient les premiers au but, mais le tir de Konan était contré par un défenseur adverse. Même si les Bâlois avaient plus souvent la maîtrise du ballon, ils ne parvenaient que rarement à contourner une défense calme et concentrée. Pour se ménager une première chance de but, il aura fallu une brillante intuition de Quintilla qui offrait un caviar à Dan Ndoye. Seul face à Chappot, l’ancien Niçois voyait sa frappe échouer tout près du poteau.