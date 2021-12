Pat Burgener chante déguisé en dinosaure

Nouveau clip de Pat Burgener : Étrange dinosaure chanteur en Californie

Le Vaudois Pat Burgener a dû bien s’amuser en tournant le clip de «California Sun».

À l’image des vidéos qu’il publie sur TikTok, Pat Burgener a dévoilé un clip décalé et amusant pour son titre «California Sun». Dans celui-ci, on retrouve le chanteur de 27 ans dans un improbable et grand costume de dinosaure en train de chanter, sous le soleil californien, en ville, à la plage et dans le désert. Nul ne doute que le tournage a dû être poilant.