Étrange disparition de deux fiancées: «Je suis désemparée»

Stephanie et Paige venaient d’emménager ensemble en Caroline du Nord lorsqu’elles ont disparu. La police reste optimiste, mais les familles des jeunes femmes craignent le pire.

Stephanie (gauche) et Paige sont introuvables depuis le 15 avril.

La police de Caroline du Nord est intriguée par l’étrange disparition de deux jeunes femmes, introuvables depuis deux semaines. Stephanie Mayorga, 27 ans, et Paige Escalera, 25 ans, n’ont plus donné signe de vie depuis le 15 avril, selon un communiqué diffusé sur Facebook par le commissariat de Wilmington. La dernière fois que le couple a été vu, il quittait son appartement. Des images de vidéosurveillance montrent les Américaines monter dans une voiture grise et se diriger vers le nord, écrit «People».