Hautes écoles – Etrangers diplômés contraints de quitter le pays: bientôt fini

Hautes écoles : Étrangers diplômés contraints de quitter le pays: bientôt fini

Une exception aux contingents d’immigration doit être octroyée aux ressortissants d’États tiers après l’obtention de leurs diplômes.

Financer la formation supérieure d’étrangers et devoir leur dire adieu une fois diplômés: ce devrait être bientôt fini. Bien souvent, les étudiants venus d’États tiers qui obtiennent leurs diplômes en Suisse sont contraints à rentrer dans leur pays d’origine à cause des quotas d’immigration, même s’ils sont intégrés, qualifiés et prêts à faire bénéficier la Suisse des compétences qu’ils ont acquises.