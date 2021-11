Royaume Uni : Etranglés par les prix, ils rationnalisent le chauffage

Les Britanniques subissent de plein fouet la flambée des prix de l’énergie conjuguée à l’inflation. Reportage.

«J’aimerais mettre le chauffage toute la journée, mais je ne peux pas me le permettre», explique la retraitée de 70 ans. Les factures qui s’alourdissent grèvent sa pension de 1200 livres mensuelles (un peu plus de 1500 francs).

Chaque mois, elle reçoit une facture unique pour l’énergie et les télécommunications (Internet notamment), qui a plus que doublé en un an, passant de 120 livres à plus de 250, dont la moitié pour le gaz et l’électricité.