Favé donnera son premier concert en Suisse au Montreux Jazz

L’artiste sortira son premier album avant la fin de l’année 2023. Fifou

Favé, 18 ans, a d’abord brillé sur les réseaux sociaux durant la pandémie, avant de connaître un succès commercial avec «Urus», sorti en octobre 2022 et qui comptabilise désormais plus de 51 millions de streams rien que sur Spotify. Le Français, de la région parisienne, a depuis lors sorti un EP, «F4», collaboré sur un titre avec Leto et entamé, au printemps 2023, une tournée dont les billets s’arrachent. Il sera à voir, accompagné de son DJ, au Lisztomania le mardi 4 juillet 2023

Jouer dans un festival aussi célèbre que le Montreux Jazz Festival, cela vous fait quoi?

J’appréhende un petit peu. Pas parce que c’est le Montreux Jazz. Je n’ai aucune idée de sa renommée. Je sais juste que c’est un gros festival en Suisse depuis pas mal d’années. J’appréhende et me réjouis parce que c’est mon premier festival hors de France. En festival, le public te renvoie l’énergie que tu lui envoies. Donc dès le premier son, il faudra que j’envoie.

Vous êtes nouveau sur le circuit et vos concerts affichent complets…

C’est fou. On a lancé la tournée en février 2023 sans avoir sorti d’album et sans avoir une setlist avec beaucoup de sons. Je ne m’attendais pas du tout à ce succès en ayant si peu de matériel. Cela ne me met pas la pression et je ne me dis pas, non plus, que c’est gagné. J’avance juste et j’apprends à chaque date.

On vous présente comme le pionnier de la jersey en France. Vous assumez?

Je l’assume sans l’assumer. Je peux comprendre que l’on dise que je suis un pionnier avec mon titre «Urus» qui a eu du succès. Mais, de base, ce n’est pas mon style de prédilection, ce n’est pas ce que je fais en studio. Être associé au jersey, c’est un petit cadeau empoisonné. Avec mes singles suivants, j’ai tout fait pour me détacher de cette image.

Après de nombreux singles, à quand le premier album?

Il est bientôt fini. Il sera dehors pour mon concert à l’Olympia (ndlr: 2 novembre 2023). Depuis que j’ai commencé à faire de la scène, je me dis qu’il faudrait que je fasse un Olympia. Je ne m’attendais pas à ce que cela arrive aussi vite.

Des concerts complets, des millions de streams, un Olympia… Ça va être compliqué de faire mieux dans le futur?

Non! Ce sera encore mieux. Cette année, c’est un peu de la détente et du kif. Pour le projet suivant, je veux m’améliorer. En 2024, je vais m’imposer un rythme plus élevé, travailler plus sérieusement et aussi m’ouvrir musicalement. Avec le succès, je peux désormais collaborer avec beaucoup de beatmakers, alors que, quand j’ai commencé, je trouvais mes sons sur YouTube.

Vous venez de sortir le single «Vibe». Que peut-on dire sur ce titre?