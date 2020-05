Cyclisme

«Être champion du monde des trois disciplines»

Mathieu van der Poel est un jeune homme ambitieux. Il va continuer le VTT jusqu'au JO de Paris et espère porter les maillots irisés de trois disciplines du cyclisme!

Le fils d'Adri van der Poel et petit-fils de feu Raymond Poulidor a de qui tenir, c'est vrai. Mais ses objectifs semblent tout simplement de gagner plus que son père et son grand-père réunis! Le jeune homme de 25 ans est un pur talent de la bicyclette et il ne veut pas choisir entre VTT, cyclo-cross et cyclisme. Lui, il veut tout, tout simplement.