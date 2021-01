La jeune Canadienne de 17 ans est présentée comme une future grande de la pop. Tate McRae, qui continue de créer sa musique depuis chez elle, est toujours parmi les artistes les plus écoutés du pays avec «You Broke Me First», tube qui l’a révélée en 2020. Malgré son succès planétaire, elle garde les pieds sur terre.

Vous avez commencé votre carrière par la danse. Oui. Cet art continue d’influencer énormément ma musique. Quand j’écoute une chanson, je peux directement imaginer une chorégraphie. Ce sont mes deux manières de m’exprimer. Danse et musique sont indissociables.

Votre réaction au succès de «You Broke Me First»?

C’est fou, hallucinant et irréel. J’ai de la peine à vraiment réaliser ce qui se passe autour de moi parce que je ne sors pas de chez moi à cause du virus. Je pense que je m’en rendrai compte le jour où je partirai en tournée.